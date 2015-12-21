Свердловский губернатор призвал глав муниципалитетов контролировать цены на продукты
21 декабря 2015, 13:55ЭкономикаАнастасия Б.
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Важнейшей задачей муниципальных органов власти Свердловской области является обеспечение продовольственной безопасности, считает глава региона Евгений Куйвашев (Екатеринбург, 21 декабря, ИНТЕРФАКС-УРАЛ).
Это, прежде всего, контроль уровня цен и качества поступающих на прилавки продуктов. Особенно в условиях повышенного спроса накануне новогодних праздников, - приводит в понедельник слова Е.Куйвашева департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
Прошу глав муниципальных образований взять на личный контроль ситуацию на местах. Обеспечить оперативное взаимодействие по этим вопросам с правительством Свердловской области и уполномоченными контрольными органами, - подчеркнул он.
Е.Куйвашев также отметил, что обеспечение контроля уровня цен на продукты питания станет одним из критериев оценки деятельности глав муниципалитетов.
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