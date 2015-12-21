Свердловский губернатор призвал глав муниципалитетов контролировать цены на продукты

Это, прежде всего, контроль уровня цен и качества поступающих на прилавки продуктов. Особенно в условиях повышенного спроса накануне новогодних праздников, - приводит в понедельник слова Е.Куйвашева департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Прошу глав муниципальных образований взять на личный контроль ситуацию на местах. Обеспечить оперативное взаимодействие по этим вопросам с правительством Свердловской области и уполномоченными контрольными органами, - подчеркнул он.