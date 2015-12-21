Волчанский механический завод потратит на сигареты 3,6 миллиона рублей

Из условий заказа известно, что приобретаемая партия должна состоять из 24 видов сигарет. В частности, планируется закупить по 2500 пачек легких и крепких сигарет «Донской табак», 2500 пачек синего «Бонда», 1500 пачек крепкого «Петр I». Из женских сигарет заказчику требуется по 1000-2000 пачек табачной продукции марок «Кисс романтик», «Некст виолет», «Кис дрим», «Некст ментол» и др.

Прием заявок на участие в аукционе закончился 15 декабря 2015 года. Непосредственное проведение торгов запланировано на 24 декабря 2015 года. В условиях госзакупки значится, что сигареты покупаются для нужд АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонозавод». Непосредственный грузополучатель – Волчанский механический завод.