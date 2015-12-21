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Волчанский механический завод потратит на сигареты 3,6 миллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Волчанский механический завод потратит на сигареты 3,6 миллиона рублей

21 декабря 2015, 16:05ЭкономикаАнастасия Б.
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