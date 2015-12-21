Волчанский механический завод потратит на сигареты 3,6 миллиона рублей
На сайте госзакупок опубликован заказ от Волчанского механического завода (филиал Нижнетагильского АО «НПК «Уралвагонзавод») на поставку 55 625 пачек сигарет. Максимально возможная сумма, которую заказчик готов потратить на табачную продукцию, составляет 3,6 миллиона рублей.
Из условий заказа известно, что приобретаемая партия должна состоять из 24 видов сигарет. В частности, планируется закупить по 2500 пачек легких и крепких сигарет «Донской табак», 2500 пачек синего «Бонда», 1500 пачек крепкого «Петр I». Из женских сигарет заказчику требуется по 1000-2000 пачек табачной продукции марок «Кисс романтик», «Некст виолет», «Кис дрим», «Некст ментол» и др.
Прием заявок на участие в аукционе закончился 15 декабря 2015 года. Непосредственное проведение торгов запланировано на 24 декабря 2015 года. В условиях госзакупки значится, что сигареты покупаются для нужд АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонозавод». Непосредственный грузополучатель – Волчанский механический завод.
Стоит подчеркнуть, что председатель профкома Волчанского завода Ольга Мальщикова была очень удивлена, узнав о такой госзакупке.