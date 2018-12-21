Турция станет партнером «Иннопром-2019» в Екатеринбурге
Турция приняла приглашение стать партнером выставки «Иннопром-2019», которая состоится в Екатеринбурге.
10-я международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 10 июля 2019 года. Флагманской темой этого года стало «Цифровое производство: интегрированные решения».
Партнером выставки станет Турция. Соответствующее соглашение подписали председатель правления Ассоциации экспертов машиностроительной продукции Турции Култу Каравелиоглу и первый вице-президент ГК «Формика» Антон Атрашкин. Соглашение заключено в присутствии заместителя главы Министерства промышленности и торговли Алексея Груздева и его турецкого коллеги Гонджой Йылмаз Батур.
Груздев заявил о готовности приложить максимум усилий для того, чтобы «как можно больше турецких компаний нашли партнеров в России».
На сегодняшний день Турция находится на седьмом месте среди внешнеторговых партнеров России. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, статус страны-партнера «подчеркнет особый характер отношений между странами и высокий потенциал научно-технического и промышленного сотрудничества», сообщает АЭИ «Прайм».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости