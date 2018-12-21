«Уралтрансбанк» признан банкротом Арбитражным судом Свердловской области
Сегодня, 12:30ЭкономикаФото: pixabay.com
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Иск центробанка России Арбитражный суд удовлетворил со второго раза, «Уралтрансбанк» признан банкротом.
Сюжеты: Нижний Тагил
В результате повторного рассмотрения иска Центрального банка РФ суд признал «Уралтрансбанк» банкротом и открыл в его отношении процедуру конкурсного банкротства.
Напомним, что 19 декабря Арбитражный суд Свердловской области вынес решение не признавать должника банкротом, а вечером запись об этом пропала из электронной картотеки и появилась запись о переносе заседания суда на другой день.
В октябре ЦБ РФ отозвал лицензию у «Уралтрансбанка», а «Сбербанк» начал выплачивать страховые возмещения вкладчикам, пишет URA.RU.
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