«Уралтрансбанк» признан банкротом Арбитражным судом Свердловской области

В результате повторного рассмотрения иска Центрального банка РФ суд признал «Уралтрансбанк» банкротом и открыл в его отношении процедуру конкурсного банкротства.

Напомним, что 19 декабря Арбитражный суд Свердловской области вынес решение не признавать должника банкротом, а вечером запись об этом пропала из электронной картотеки и появилась запись о переносе заседания суда на другой день.