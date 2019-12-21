«Никуда не деться». Как самозанятые в Тагиле готовятся к введению налога с 2020 года

Согласно нынешнему законодательству, с любого вида доходов необходимо платить налоги. На данный момент все самозанятые должны быть зарегистрированы как ИП. По данным центра «Мой бизнес», в Нижнем Тагиле количество самозанятых составляет 35000 человек — это собственники недвижимости, водители такси, репетиторы.

Фото: Центр "Мой бизнес"

Для развития бизнеса в целом я вижу пользу в том, что вход в легальную предпринимательскую деятельность становится проще. Ранее они должны были платить 13 процентов налога, а для самозанятых будет от 4 процентов. Для некоторых ИП выгоднее будет перерегистрироваться,говорит руководитель центра Сергей Федореев.

По его словам, центр продолжает работать над инструментами поддержки для предпринимателей, в том числе самозанятых. Сейчас часть из них не зарегистрированы ни как ИП, ни как ООО. Редакция опросила нескольких: собираются ли они вставать на учёт и как относятся к налоговому нововведению.

Фото: pixabay.com

Веб-программист Валерий (он попросил не указывать своё настоящее имя — прим. ред.) около года проработал на фрилансе, не регистрируясь как ИП. В декабре 2019 он удаленно устроился в штат одной фирмы и продолжает работать из дома, а также подрабатывать фрилансом.

Нет стабильности. Неизвестно, когда заказ сможешь взять, так как большая конкуренция. А если взял заказ, то есть риск, что заказчик не заплатит, отзовет проект и так далее. То есть потратишь время впустую. За месяц можешь получить 30 тыс. рублей. А можешь и ничего не получить. Сидеть и нервничать тоже не хочется,рассказал Валерий.

Платить налоги с «подработки» и регистрироваться как самозанятый он не планирует.

Я бы назвал фриланс для себя — халтурой. Это как ходить ремонт в квартирах делать не через фирму,говорит программист.

Светлана Шпакова занимается ведением праздничных мероприятий. Как ИП она зарегистрировалась в июле 2019.

У нас в Тагиле нет закона о самозанятости, и когда я хотела оформиться в налоговой, мне сказали, что только ИП,говорит Шпакова.

Тем не менее о том, чтобы сменить ИП на самозанятость в 2020 году, Шпакова не задумывалась.

Фото: страница "ВКонтакте" Сергея Скоробогатова

Тагильский фотограф Сергей Скоробогатов выразил иное мнение: регистрироваться он не считает нужным.

Зарегистрирован ли я как ИП или самозанятый? Конечно же, нет и не планирую, так как не чувствую, что мои налоги оправданы и необходимы такому государству, где количество малоимущих лишь растет на фоне безмерно богатеющей кучки людей, которую почему-то называют «элитой»,заявил Скоробогатов.

Подобного мнения придерживается тату-мастер Елизавета (имя изменено — прим.ред.). На данный момент она тоже не зарегистрирована ни как ИП, ни как ООО.

У меня не такой прям большой доход, чтобы меня было интересно кому-то штрафовать. Только если на меня кто-то из клиентов доложит, но мне проще дорогу никому не переходить, чем кому-то часть прибыли отдавать. Если так подумать, я всё создала своими силам. Причём тут государство? Оно что, мне как-то помогало, или почему ждёт и требует моих денег, интересно? заявила Елизавета.

Тем не менее, официально оформлять свою деятельность Елизавета планирует — «когда доходы будут больше».

Никуда не деться, в будущем планирую выходить на новый уровень, открывать салон, и там уже и ИП [оформлять] и налоги, говорит девушка.

Евгений Куйвашев и Елена Артюх договорились о взаимодействии при исполнении поручений Фото: midural.ru

Антон (имя изменено — прим. ред.) продаёт ювелирные изделия собственного производства через социальные сети. Это его основной вид заработка, однако он не зарегистрирован тоже.

Я начал только недавно, — это эксперимент, и не факт, что успешный,заявил Антон.

Официально регистрировать свою деятельность он планирует только в случае успеха.

Лидия (имя изменено- прим. ред.) занимается шитьём и продажей детских развивающих игрушек. Клиентов она ищет в социальных сетях. Налоги с этого Лидия тоже не платит.

Рынок подобных вещей переполнен. Мы делаем очень маленькую наценку. Продаём фактически по цене материалов. Если ещё и платить налоги, то будем выходить в ноль, и даже в минус, а так хоть небольшой плюс за занятие хобби. Нас таких очень много,говорит Лидия.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей Свердловской области Елена Артюх сообщила РБК Екатеринбург, что, поскольку закон о введении нового налогового режима был подписан президентом лишь в декабре, регион может не успеть всё подготовить к 1 января — тогда его перенесут на второе полугодие 2020-го. По её словам, сейчас предложены лёгкие условия для «выхода из тени», но позднее для незарегистрированных самозанятых могут быть введены штрафы.