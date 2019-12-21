В России с 2020 года вырастут розничные цены на водку и коньяк
Сегодня, 10:57ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 1 января 2020 года в России вырастут цены на водку и коньяк. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Из приказа Минфина следует, что минимальная розничная цена за 0,5 литра водки составит 230 рублей, коньяка – 433 рубля. К концу 2019 года эта цена установилась на 215 рублях за водку и 388 рублях за коньяк.
Также из приказа следует, что цена на бренди установится на 315 рублях за 0,5 литра, на этиловый спирт – 57 рублях за литр. Повышение цен на спирт произойдет впервые с 2015 года.
Минимальную розничную цену повышают для борьбы с дешевым контрафактным алкоголем.
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