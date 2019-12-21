В России с 2020 года вырастут розничные цены на водку и коньяк

Из приказа Минфина следует, что минимальная розничная цена за 0,5 литра водки составит 230 рублей, коньяка – 433 рубля. К концу 2019 года эта цена установилась на 215 рублях за водку и 388 рублях за коньяк.

Также из приказа следует, что цена на бренди установится на 315 рублях за 0,5 литра, на этиловый спирт – 57 рублях за литр. Повышение цен на спирт произойдет впервые с 2015 года.