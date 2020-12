Из-за плохого урожая в Свердловской области повышаются цены на «борщевой набор»

В Свердловской области происходит подорожание овощей из-за того, что летом была нестабильная погода и урожай овощей заметно снизился, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.

Инфляция в Свердловской области выросла на 0,5% и составила в ноябре 3,9%. Одним из факторов роста является — увеличение цен на овощи. В управлении пояснили, что с одной стороны из-за нестабильности погоды в течение года урожай овощей «борщевого набора» в регионе ниже, чем в прошлом году. С другой стороны, из-за увеличившихся издержек тепличных хозяйств и более холодного ноября, произошло повышение темпов прироста цен на тепличные огурцы. Также в управлении рассказали о подорожании продуктов. В ноябре выросли темпы роста стоимости сахара. Выросли в цене подсолнечное масло и майонез. Это связано с тем, что урожай подсолнечника в стране и на Южном Урале был низким. Ускорился и рост цены на муку и хлебобулочную продукцию, так как увеличились мировые и внутренние оптовые цены. На непродовольственные товары в ноябре рост цен увеличился до 4,3%. На этом, отметили в управлении, сказалось влияние общероссийских факторов. Напомним, что после того, как президент РФ Владимир Путин резко высказался по поводу роста цен на товары первой необходимости, в правительстве началось обсуждение возможной заморозки стоимости сахара и подсолнечного масла с 1 января 2021 года до 1 апреля. Предлагается зафиксировать их на уровне 45 и 110 рублей соответственно.

