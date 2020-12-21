Из-за плохого урожая в Свердловской области повышаются цены на «борщевой набор»

Также в управлении рассказали о подорожании продуктов. В ноябре выросли темпы роста стоимости сахара. Выросли в цене подсолнечное масло и майонез. Это связано с тем, что урожай подсолнечника в стране и на Южном Урале был низким. Ускорился и рост цены на муку и хлебобулочную продукцию, так как увеличились мировые и внутренние оптовые цены.