Нового подрядчика на 742,5 миллиона ищет тагильский УВЗ в рамках госконтракта

АО НПК «Уралвагонзвод» в Нижнем Тагиле ищет нового подрядчика для реконструкции одного из своих зданий. Стоимость контракта составляет 742,5 миллиона рублей. Предыдущего подрядчика — «Уралстроймонтаж» — внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

«Уралвагонзавод» объявил конкурс на производство реконструкции заготовительного производства в одном из своих зданий в Нижнем Тагиле. Стоимость контракта составляет миллионов рублей. Данная сумма будет перечислена из средств в рамках Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы». Соответствующая запись о проведении аукциона появилась на сайте Госзакупок. Структурная «дочка» госкорпорации «Ростех» требует, чтобы подрядчик приступил к работам 21 марта 2022 года. Завершить реконструкцию планируется до октября. При этом любая из сторон контракта сможет отказаться от его исполнения в одностороннем порядке. Подрядчик в свою очередь обязан обеспечить договор в размере 13,5% от его стоимости. Таким образом участник закупки должен иметь около 100,2 миллионов рублей. Данную сумму подрядчик должен будет перечислить на счет УВЗ для обеспечения исполнения контракта. Аукцион продлится до 29 декабря 2021 года. ООО «Уралстроймонтаж» попал в реестр недобросовестных поставщиков после того, как в ноябре 2021 года администрация Нижнего Тагила расторгла с ним контракт на строительство дорог в Муринских прудах. Причиной этого стало самовольное изменение подрядчиком проектной документации. Неустойку по судебным расходам отказывается оплачивать тагильскому УВЗ Минобороны РФ

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