Средства от акцизов на сигареты и алкоголь предложили направить на поддержку культуры
22 января 2016, 10:50ЭкономикаMaurice
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Кроме этого, в Минкульте выступили с идеей снизить налоги для культурных организаций.
Средства от акцизов на сигареты и алкоголь предложили направить на поддержку культуры. Как пишет газета «Известия», с такой идеей выступили в Минкульте. По оценкам специалистов ведомства, если половина отчислений от акцизов на табак и спиртное пойдут на культуру, то эта область будет дополнительно получать примерно 260 миллиардов рублей ежегодно.
Кроме этого, в министерстве предложили снизить налоги для культурных организаций, дать каждому налогоплательщику возможность перечислять 1 процент доходов на культуру, а также создать общенациональную лотерею, средства которой перечислялись бы на поддержку театров и музеев.
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