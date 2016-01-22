Средства от акцизов на сигареты и алкоголь предложили направить на поддержку культуры. Как пишет газета «Известия», с такой идеей выступили в Минкульте. По оценкам специалистов ведомства, если половина отчислений от акцизов на табак и спиртное пойдут на культуру, то эта область будет дополнительно получать примерно 260 миллиардов рублей ежегодно.