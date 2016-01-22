В Свердловской области начались социальные выплаты безработным
22 января 2016, 18:15ЭкономикаMaurice
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Технический сбой устранен.
В Свердловской области начались социальные выплаты безработным. Деньги на счета муниципальных служб занятости переведены 21 января 2016 года, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального департамента по труду и занятости населения.
Как сообщалось ранее, из-за технического сбоя в Федеральном казначействе, который помешал переводу денег на места, тысячи среднеуральцев больше недели ждали пособий. Некоторым из них соцвыплаты переведут 22 января, большая часть получит деньги после выходных - 25 января.
На 20 января 2016 года на Среднем Урале было зарегистрировано 33 447 безработных. В Екатеринбурге на бирже труда стоят 5 897 человек. Максимальное пособие по безработице составляет 5 635 рублей в месяц.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей