В Свердловской области начались социальные выплаты безработным. Деньги на счета муниципальных служб занятости переведены 21 января 2016 года, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального департамента по труду и занятости населения.

Как сообщалось ранее, из-за технического сбоя в Федеральном казначействе, который помешал переводу денег на места, тысячи среднеуральцев больше недели ждали пособий. Некоторым из них соцвыплаты переведут 22 января, большая часть получит деньги после выходных - 25 января.