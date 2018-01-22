Комиссии — отменить! Изменения в тарифы для физических лиц с 1 февраля 2018 года
22 января, 10:25Экономикаoffice@tagilcity.ru
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Уважаемые клиенты!1 февраля 2018 года вступает в силу новая редакция тарифов Банка «НЕЙВА» на услуги, оказываемые физическим лицам.
Снимать наличные по картам Банка и делать переводы не выходя из дома становится еще удобнее и выгоднее!
- Отменяем комиссию за межбанковские переводы в системах «Банк-он-Лайн» и «Банк-Директ».
Теперь сделать перевод по реквизитам можно совершенно бесплатно до 100 тысяч рублей в месяц!
- Отменяем комиссию за снятие сумм менее 3 тысяч рублей в банкоматах сторонних банков.
Снимайте без комиссии наличные по всему миру, даже если вам понадобилось всего 100 рублей!
Ознакомиться со всеми изменениями более подробно можно по ссылке.
Банк «НЕЙВА»: работаем для вас!
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