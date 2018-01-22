Комиссии — отменить! Изменения в тарифы для физических лиц с 1 февраля 2018 года

Снимать наличные по картам Банка и делать переводы не выходя из дома становится еще удобнее и выгоднее!

Отменяем комиссию за межбанковские переводы в системах «Банк-он-Лайн» и «Банк-Директ».

Теперь сделать перевод по реквизитам можно совершенно бесплатно до 100 тысяч рублей в месяц!

Отменяем комиссию за снятие сумм менее 3 тысяч рублей в банкоматах сторонних банков.

Снимайте без комиссии наличные по всему миру, даже если вам понадобилось всего 100 рублей!

Ознакомиться со всеми изменениями более подробно можно по ссылке.