Цена на картофель в России выросла больше других цен на социально значимые продукты
22 января, 18:30Экономика
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Эксперты подсчитали, что в 2017 году в России цена на картофель выросла на 24%. Это самый высокий рост цены на социально значимые продукты.
Среди продуктов первой необходимости картофель подорожал сильнее остальных, сообщает РБК. Розничная цена килограмма картофеля выросла на 24%.
Далее в этом списке идет сливочное масло - его цена подскочила на 21%. Средняя цена на молоко в 2017 году выросла на 9%, хлеб - на 4%. Однако в то же время дешевле стал сахар (на 18%), гречка (на 16%), яйца (на 7%) и подсолнечное масло (на 6%). Росстат рассчитал, что в целом цена на продовольствие выросла на 3%.
Подорожание картофеля связывают прежде всего с плохим урожаем в 2017 году, который зависит от погодных условий. Сообщается, что в 2016 году был собран рекордный для России урожай картофеля - более 31 миллиона тонн.
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