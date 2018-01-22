Цена на картофель в России выросла больше других цен на социально значимые продукты

Далее в этом списке идет сливочное масло - его цена подскочила на 21%. Средняя цена на молоко в 2017 году выросла на 9%, хлеб - на 4%. Однако в то же время дешевле стал сахар (на 18%), гречка (на 16%), яйца (на 7%) и подсолнечное масло (на 6%). Росстат рассчитал, что в целом цена на продовольствие выросла на 3%.