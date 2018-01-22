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Цена на картофель в России выросла больше других цен на социально значимые продукты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цена на картофель в России выросла больше других цен на социально значимые продукты

22 января, 18:30Экономика
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