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19 из 22-х «депутатских» миллионов израсходованы на наказы избирателей Нижнего Тагила
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19 из 22-х «депутатских» миллионов израсходованы на наказы избирателей Нижнего Тагила

Сегодня, 17:26ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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