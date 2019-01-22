19 из 22-х «депутатских» миллионов израсходованы на наказы избирателей Нижнего Тагила

Так, на начало 2019 года из общей суммы были израсходованы 19 миллионов 778 тысяч рублей, что в процентном соотношении составило 87,5%.

Об итогах реализации предложений доложил замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов 22 января на заседании постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвестициям.

Остальные 12,5%, или 2 миллиона 836 тысяч рублей остались в результате экономии и иных факторов.

Та часть, которая финансово оказалась не исполненная, – это ряд мероприятий, которые были перенесены на исполнение на 2019 год. По ряду мероприятий получилась экономия при проведении торговых процедур, которая также дала снижение по фактическому снижению наказов,пояснил Бурдилов.

Добавим, что депутатские наказы финансируются из бюджета города и выполняются администрацией. В основном деньги реализуются на ремонты школ, детских садов, дорог общего пользования и другие расходы.

В конце прошлого года, к примеру, депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Радаев потратил 390 тысяч из депутатского миллиона на баян для Нижнетагильской филармонии.