Помещения больничного городка в Нижнем Тагиле отремонтируют за 1 млн рублей
Сегодня, 15:17ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле запланирован ремонт помещений больничного городка на ул. Солнечная, 1. На работы выделено 1,04 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно техзаданию, подрядчик должен осуществить ремонт стен, пола и потолка в манипуляционных помещений № 24, 24а, 25, 26, 27, 2, 3, 4, 5, 5-1, 7, 8, 9, 10, а также электромонтажные работы. Заказчиком выступает Департамент госзакупок Свердловской области. Работы должны быть проведены в период с 15 марта по 20 апреля 2019 года.
Результаты определения поставщика станут известны 24 января 2019 года. Подрядчик будет определен путем электронного аукциона на сайте госзакупок.
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