Помещения больничного городка в Нижнем Тагиле отремонтируют за 1 млн рублей

Согласно техзаданию, подрядчик должен осуществить ремонт стен, пола и потолка в манипуляционных помещений № 24, 24а, 25, 26, 27, 2, 3, 4, 5, 5-1, 7, 8, 9, 10, а также электромонтажные работы. Заказчиком выступает Департамент госзакупок Свердловской области. Работы должны быть проведены в период с 15 марта по 20 апреля 2019 года.