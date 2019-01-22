Принадлежащая «Магнитострою» компания построит 50 квартир для сирот Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле к 2020 году будет построено еще 50 квартир для детей-сирот. На это выделено 62 млн рублей Фондом жилищного строительства Свердловской области.

Согласно требованиям заказчика, подрядчик должен к 2020 году построить 50 квартир площадью не менее 31 кв. м. По контракту подрядчик должен провести в квартирах полный комплекс строительных и пуско-наладочных работ. В помещениях должна быть произведена отделка, установлены приборы отопления, металлическая входная дверь со врезным замком, межкомнатные двери, оконные системы, трубы ГВС и ХВС, электропроводка с приборами учета, ванна, умывальник и унитаз. Также в квартире должны быть электрическая плита с духовым шкафом и пожарные оповещатели.

Победителем в электронном аукционе стало ООО «СУ № 5» из Челябинска. Владельцами компании являются Сергей Лакнитский и ООО «Трест-Магнитострой», осуществляющее строительство домов на Муринских прудах в Нижнем Тагиле.