Свердловская пригородная компания потребовала с областных властей 85 млн рублей

Очередной иск Свердловская пригородная компания подала в конце 2018 года. Сумма требований превышает 85 млн рублей. Эта сумма потерь, которые, как считают юристы компании, были понесены перевозчиком в результате разницы между тарифами за пригородные перевозки, устанавливаемыми РЭК Свердловской области, и реальными затратами СПК. Разница, согласно законодательству, должна выплачиваться из областного бюджета.

Два предыдущих иска компания подала в 2017 году – в июне и конце года. В отношении июньского искового заявления, сумма требований которого составляет 313 млн, проходит экспертиза для подтверждения убытков СПК. Решение по иску, поданному в конце года на сумму в 130 млн, до сих пор не принято, сообщает Znak.com.