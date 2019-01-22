«Тагилэнергосбыт» АО «Роскоммунэнерго» признан банкротом

Причиной банкротства компании стал миллиардный долг АО «Роскоммунэнерго» перед «МРСК Урала». Арбитражный суд Карачаево-Черкесской республики отказал аффилированным с «Роскоммунэнерго» компаниям во включении в реестр требований свыше 9 млрд рублей.

Результаты конкурсного производства будут рассмотрены на судебном заседании 9 июля 2019 года.