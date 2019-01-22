«Тагилэнергосбыт» АО «Роскоммунэнерго» признан банкротом

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АО «Роскоммунэнерго», структурное подразделение которого – «Тагилэнергосбыт» – являлось гарантированным поставщиком Нижнего Тагила в Свердловской области, признано банкротом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Причиной банкротства компании стал миллиардный долг АО «Роскоммунэнерго» перед «МРСК Урала». Арбитражный суд Карачаево-Черкесской республики отказал аффилированным с «Роскоммунэнерго» компаниям во включении в реестр требований свыше 9 млрд рублей.
Результаты конкурсного производства будут рассмотрены на судебном заседании 9 июля 2019 года.
В апреле 2019 года Министерство энергетики выберут нового поставщика для муниципалитетов Свердловской области. Пока данные полномочия взяла на себя «МРСК Урала», информирует ИА «Все новости».
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