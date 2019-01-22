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«Тагилэнергосбыт» АО «Роскоммунэнерго» признан банкротом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Тагилэнергосбыт» АО «Роскоммунэнерго» признан банкротом

Сегодня, 13:32ЭкономикаФото: pixabay.com
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