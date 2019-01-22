ВГОК задолжал администрации Нижнего Тагила за аренду земли Лебяжинского рудника

Администрация Нижнего Тагила обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ОАО ВГОК. В исковом заявлении сказано, что горно-обогатительный комбинат задолжал муниципалитету денежные средства за пользование несколькими земельными участками.

В суде установлено, что в 2013 году между ВГОКом и администрацией муниципалитета был заключен договор аренды земельных участков в Ленинском районе площадью 2 981 941 кв. м., 61 468 кв. м., 18 970 кв. м. Земли были переданы в аренду для эксплуатации Лебяжинского рудника.

На 2018 год у ответчика образовалась задолженность, которая была погашена, однако за период неуплаты на сумму аренды набежали пени, которые ответчик не погасил. Также истец предъявил требования об уплате неустойки, образовавшийся в связи с неисполнением должником договора аренды.

Суд принял во внимание то, что предприятие погасило сумму основного долга, а также находится в тяжелом материальном положении и определил к выплате 270 тысяч рублей, удовлетворив иск частично.

Помимо этого, ОАО ВГОК должно заплатить 5 900 рублей госпошлины.