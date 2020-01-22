Дочка РЖД взыскивает со свердловского минфина 118 миллионов рублей

Арбитражный суд региона принял иск к рассмотрению. Третьими лицами в деле проходят ОАО «РЖД» и министерство транспорта и связи Свердловской области.

Ранее неоднократно проходили подобные разбирательства между компанией и екатеринбургскими властями. В последние несколько лет железнодорожники ежегодно требуют возмещения потерь, возникших из-за государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые пригородным железнодорожным транспортом на территории региона. Разницу между тарифами, которые устанавливает РЭК, и реальными затратами СПК выплачивает областной бюджет.