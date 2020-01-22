Дочка РЖД взыскивает со свердловского минфина 118 миллионов рублей
Свердловская пригородная компания подала иск о взыскании выпадающих доходов и убытков в размере 118,5 миллиона с министерства финансов Свердловской области, сообщает Znak.
Арбитражный суд региона принял иск к рассмотрению. Третьими лицами в деле проходят ОАО «РЖД» и министерство транспорта и связи Свердловской области.
Ранее неоднократно проходили подобные разбирательства между компанией и екатеринбургскими властями. В последние несколько лет железнодорожники ежегодно требуют возмещения потерь, возникших из-за государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые пригородным железнодорожным транспортом на территории региона. Разницу между тарифами, которые устанавливает РЭК, и реальными затратами СПК выплачивает областной бюджет.
В 2018 году пригородной компании было отказано в возмещении 85 миллионов рублей. Ранее не был удовлетворен иск на 124 миллиона рублей, а на 130 миллионов — в стадии рассмотрения.