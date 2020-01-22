Мэрия Нижнего Тагила продала 38 объектов муниципальной недвижимости в 2019 году
Сегодня, 19:25ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
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Общая сумма проданных объектов составляет почти 79, 5 миллионов рублей. Отчет об итогах приватизации размещен на сайте администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
На открытых торгах продали 28 объектов на сумму 70,7 миллионов рублей. В их числе баня на улице Ильича, проданная за 11 миллионов рублей, и здание, гараж и земля на улице Карла Маркса, 28 – все вместе продали за 15 миллионов рублей.
Десять объектов выкупили предприниматели, которые на протяжении какого-то времени арендовали помещения. Сумма таких сделок составила 8,7 миллионов рублей.
В план приватизации муниципального имущества на 2020 году вошли 22 объекта.
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