Мэрия Нижнего Тагила продала 38 объектов муниципальной недвижимости в 2019 году

На открытых торгах продали 28 объектов на сумму 70,7 миллионов рублей. В их числе баня на улице Ильича, проданная за 11 миллионов рублей, и здание, гараж и земля на улице Карла Маркса, 28 – все вместе продали за 15 миллионов рублей.