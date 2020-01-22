В Екатеринбурге за миллиард рублей продается недостроенный бизнес-центр
В столице Урала банк «Открытие» продает недостроенный 20-этажный бизнес-центр, сообщает Znak. Объявление о продаже здания за миллиард рублей размещено на сайте Avito.
Строительство объекта началось еще в двухтысячных годах на пересечении улиц Гоголя и Энгельса. В 2009 году постройка должна была быть готова, но этого не произошло. В 2016 году БЦ «Карнеол» (бывшее название недостроя) был выставлен на продажу за 3,5 миллиарда рублей, однако покупателей не нашлось. К тому времени был возведен каркас здания, а фасад смонтирован до 15 этажа. Готовность объекта составляла 70%.
Долги застройщика (ЗАО ««Карнеол») превысили три миллиарда рублей. Его признали банкротом. После этого здание с земельным участком выставлялось на торги за 1,4 миллиарда рублей, но они так и не состоялись.
В 2019 году банк «Открытие» возобновил строительство объекта, однако в объявлении отмечена незавершенность и консервация здания.
Объект имеет 19 надземных этажей и двухуровневую подземную стоянку. Арендная площадь здания составляет 36 тысяч квадратных метров, вся площадь помещения — 57 тысяч квадратных метров. Продавец рекомендует расположить в здании торговые помещения и апартаменты.