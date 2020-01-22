В Екатеринбурге за миллиард рублей продается недостроенный бизнес-центр

Строительство объекта началось еще в двухтысячных годах на пересечении улиц Гоголя и Энгельса. В 2009 году постройка должна была быть готова, но этого не произошло. В 2016 году БЦ «Карнеол» (бывшее название недостроя) был выставлен на продажу за 3,5 миллиарда рублей, однако покупателей не нашлось. К тому времени был возведен каркас здания, а фасад смонтирован до 15 этажа. Готовность объекта составляла 70%.