В Каменске-Уральском из-за банкротства закрывается хлебокомбинат

Иск о банкротстве был подан 20 января, сумма иска — 6,5 миллиона рублей. По сообщению источников издания, работников предприятия уведомили об увольнении. В пресс-службе мэрии Каменск-Уральского пояснили, что у них имеются сведения о том, что работникам несколько месяцев не выплачивали зарплату, однако местный центр занятости о сокращении сотрудников пока не уведомляли. Кроме того, в скором времени на предприятии будет прекращена подача газа, так как там давно не проводились регламентные работы.