В Каменске-Уральском из-за банкротства закрывается хлебокомбинат
Сегодня, 10:48ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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«Каменск-Уральский хлебокомбинат», принадлежащий экс-кандидату на пост губернатора Свердловской области Малику Гайсину, подал в арбитражный суд иск о своем банкротстве, пишет Ура.ру.
Иск о банкротстве был подан 20 января, сумма иска — 6,5 миллиона рублей. По сообщению источников издания, работников предприятия уведомили об увольнении. В пресс-службе мэрии Каменск-Уральского пояснили, что у них имеются сведения о том, что работникам несколько месяцев не выплачивали зарплату, однако местный центр занятости о сокращении сотрудников пока не уведомляли. Кроме того, в скором времени на предприятии будет прекращена подача газа, так как там давно не проводились регламентные работы.
По данным системы СБИС, завод принадлежит двум юрлицам — ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» и ООО «Каменск-Уральский хлебокомбинат».
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