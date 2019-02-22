Социальные контракты и изменения нормативной базы требуются малому и среднему бизнесу

Малый и средний бизнес в России не защищен от силовых ведомств. Статистика доказывает, что большинство обвинений в отношении предпринимателей оказываются бездоказательными. Так, 45% дел, заведенных на бизнесменов, не доходят до суда. При этом, согласно другой статистике, 70% арестованных предпринимателей лишаются своего дела. Речь идет о малом и среднем бизнесе, так как крупные предприятия имеют административные связи, считает президент ТПП Сергей Катырин.

Глава торгово-промышленной палаты России уверен, что необходимо внести поправки в законодательство, согласно которым бы арест бизнесменов осуществлялся на основании соответствующих судебных решений.

Катырин считает, что силовые ведомства нередко выполняют чей-то заказ по вытеснению конкурентов. Именно поэтому необходимо разработать цифровую базу, благодаря которой все руководители крупных фирм получат информацию о том, какие нарушения допускают их подчиненные в регионах.

Президент ТПП убежден, что малый и средний бизнес становится драйвером экономического развития. В дальнейшем он будет способствовать выводу российской экономики на трехпроцентный годовой рост. Доля малого бизнеса в ВВП превышает 21%. Однако для старта и развития предприниматели нуждаются в изменениях контрольно-надзорной деятельности.

Высокие страховые взносы и регулярные проверки вынуждают малого предпринимателя платить зарплату в конвертах и дробить бизнес. Решением проблемы может стать введение социального контракта, считает Сергей Катырин.