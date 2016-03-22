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Сергей Носов похвалил центральный рынок Нижнего Тагила и раскритиковал рынок «Феникс»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов похвалил центральный рынок Нижнего Тагила и раскритиковал рынок «Феникс»

22 марта 2016, 20:00ЭкономикаДенис Таратонов
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