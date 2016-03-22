Сергей Носов похвалил центральный рынок Нижнего Тагила и раскритиковал рынок «Феникс»

Рынки вызвали две совершенно разные оценки со стороны мэра Нижнего Тагила. Центральный рынок произвел положительное впечатление своими капитально отремонтированными подвалами и реорганизованными торговыми точками. Кроме того, были озвучены планы по дальнейшему благоустройству этого места: в этом году площадь перед рынком очистят от нестационарных торговых объектов и организуют на ней парковку. А для жителей окружающих пятиэтажек рядом с рынком добавят парковочных мест.

В свою очередь, рынок «Феникс» на улице Фрунзе никаких изменений продемонстрировать не сумел. Тагильчане, которые на нем бывают, знают, о чем идет речь. Внешний облик рынка не менялся уже много лет.

Эти два объекта — небо и земля. Центральный рынок меняется и находит возможности в сложных условиях повышать качество и культуру обслуживания. Это заслуживает положительной оценки. На рынке «Феникс» пока только одни обещания навести порядок, убрать киоски двадцатилетней давности, — сказал Сергей Носов.

Мэр выразил надежду, что «Феникс» недолго будет оставаться таким и ситуация там измениться к лучшему.