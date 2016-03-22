Свердловский Роспотребнадзор предлагает предпринимателям прийти на день открытых дверей

День открытых дверей состоится в субботу с 10:00 до 16:00. Специалисты Роспотребнадзора не только бесплатно проконсультируют свердловских предпринимателей в актуальных вопросах, но и разъяснят требования законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей.