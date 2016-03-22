Свердловский Роспотребнадзор предлагает предпринимателям прийти на день открытых дверей
22 марта 2016, 15:50ЭкономикаТимофей Данилов
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Пройти консультацию можно будет 26 марта в областном Управлении Роспотребнадзора и во всех территориальных отделах.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
День открытых дверей состоится в субботу с 10:00 до 16:00. Специалисты Роспотребнадзора не только бесплатно проконсультируют свердловских предпринимателей в актуальных вопросах, но и разъяснят требования законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей.
День открытых дверей направлен на повышение уровня правовой грамотности предпринимательского сообщества области, а также информативности о возможных ресурсах Роспотребнадзора.
А 25 марта, накануне акции, Управление Роспотребнадзора проведет круглый стол со свердловскими предпринимателями по нескольким актуальным темам.
Адрес Консультационного пункта в Нижнем Тагиле – ул. Октябрьской революции, 86.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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