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В Нижнем Тагиле подрядчик не может получить от города 400 000 рублей за работы по ремонту детского сада
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле подрядчик не может получить от города 400 000 рублей за работы по ремонту детского сада

22 марта 2016, 14:35ЭкономикаПавел Щербина
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