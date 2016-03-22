В Нижнем Тагиле подрядчик не может получить от города 400 000 рублей за работы по ремонту детского сада

Нам удалось взять интервью у руководителя компании «Промтехстрой», осуществлявшей работы в Детском саду №163 на Вые. Компания выиграла конкурс на проведение работ за счёт средств бюджета. «Промтехстрой» должен был получить 400 000 рублей, но вышло так, что на работы пришлось потратить более полумиллиона рублей. Пока коммерческая организация не получила денег, хотя Администрация Нижнего Тагила старается урегулировать ситуацию, предлагая варианты льготной аренды муниципальной собственности. Эти решения, однако, не устраивают бизнесмена:

Мне нужны только деньги, потому что… Муниципалитет нам должен 400 000 рублей, а мы реально потратили 500 000. Я должен ещё дорассчитаться за материалы. Мы выиграли тендер на 400 000 рублей, сметы были двухлетней давности. Как раз пошёл кризис, всё дорожало, металл дорожал. Мы попросили – давайте удорожание сделаем, видите, какая цена? Нам сказали – «Вот вы выиграли, должны быть счастливы, что работаете с бюджетом»! После окончания работ мы подсчитали наши фактические расходы. Это 500 с лишним тысяч рублей. По условиям контракта, задолженность перед нами должны были погасить до конца прошлого года. Но пока в Администрации города нам не говорят, когда будет погашена задолженность, предлагают в счёт долга помещения, имущество, но эти варианты неприемлемы потому, что мне нужны только деньги, ведь я тоже много кому должен. Но пока город не платит, ни мне, ни остальным подрядчикам, а ведь муниципалитет много кому должен рассказал журналисту TagilCity.ru руководитель компании «Промтехстрой» Олег Израилевич Кацман.

В Администрации детского сада, на территории которого подрядчик проводил работы, сказали, что о его проблемах знают, его понимают, но:

Вы, наверное, знаете, какое сегодня тяжёлое положение в Нижнем Тагиле с бюджетом? Не все организации готовы работать с бюджетниками. А тот, кто готов работать, тот просчитывает риски. Мы говорили, что неплатежи возможны ещё до того, как они начали работу. Но они взялись и выполнили их. Сейчас они могут обратиться в суд, но суд не очень желателен, поскольку они находятся в Нижнем Тагиле. Они знали о том, в каком бедственном положении мы находимся, если они не находят возможности ждать, то будут ли с ними работать дальше? Конечно, это святое дело, получить деньги за проделанную работу. Но, сегодня ситуация в Тагиле такова, что, наверное, мы должны выходить друг к другу в положение. У нас тоже бывают неплатежи по очень важным услугам, но что делать, если денег просто нет? -- объяснила журналисту TagilCity.ru руководитель МБДОУ «Солнышко» Елена Юрченко.

Пока разрешения ситуации не видно. Потому вопрос о том, каким образом подрядчику рассчитываться со своими работниками и поставщиками, остаётся открытым. Необходимо учитывать, что это далеко не единичный случай в Нижнем Тагиле. На данный момент известно, что подрядчик, занимавшийся реконструкцией Драмтеатра, также еще не получил оплату от города.