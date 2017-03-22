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Минэкомразвития РФ предлагает премировать чиновников за экономию бюджета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минэкомразвития РФ предлагает премировать чиновников за экономию бюджета

22 марта 2017, 14:20Экономика
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