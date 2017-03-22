Минэкомразвития РФ предлагает премировать чиновников за экономию бюджета
22 марта 2017, 14:20Экономика
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Российское правительство намерено создать премиальный фонд для эффективных госслужащих.
В России может быть создан специальный премиальный фонд для тех госслужащих, кто сможет сэкономить средства при реализации проектов. Те чиновники, кто успешно и качественно сможет воплотить проект, при этом еще и сэкономив средства бюджета, получат доплату.
Как сообщает газета «Известия», сумма премии будет разбита на несколько частей. Ежеквартальную выплату будут получать госслужащие по результатам персонального показателя эффективности. Ежегодно – по окончании реализации проекта.
Минэкомразвития предлагает выплачивать премию тем госслужащим, кто сэкономит не менее 10% от запланированных расходов.
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