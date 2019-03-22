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19 автомобилей Toyota за 39,9 млн купит правительство Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Toyota c hr 2931733 1920

19 автомобилей Toyota за 39,9 млн купит правительство Свердловской области

Сегодня, 10:59ЭкономикаФото: pixabay.com
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