19 автомобилей Toyota за 39,9 млн купит правительство Свердловской области
Сегодня, 10:59ЭкономикаФото: pixabay.com
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«Компания Авто плюс» поставит правительству Свердловской области 19 автомобилей марки Toyota общей стоимостью 39,9 миллиона рублей.
Согласно условиям аукциона, машины должны быть 2019 года выпуска, черного цвета, обивка салона - из кожи. Мощность двигателя - 240-249 лошадиных сил. Использовать машины планируют для транспортного обеспечения мероприятий, проводимых на территории региона правительством России, правительством Свердловской области и президентом.
Поставка автомобилей должна быть осуществлена в течение 15 дней с момента подписания контракта.
Победителем аукциона на поставку машин стала «Компания Авто плюс», снизив начальную цену на 10%. Всего к участию в конкурсе заявились четыре компании. Ранее эта компания поставила для правительства Свердловской области 21 автомобиль Toyota Camry на сумму 37,8 миллиона рублей.
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