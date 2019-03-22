19 автомобилей Toyota за 39,9 млн купит правительство Свердловской области

Согласно условиям аукциона, машины должны быть 2019 года выпуска, черного цвета, обивка салона - из кожи. Мощность двигателя - 240-249 лошадиных сил. Использовать машины планируют для транспортного обеспечения мероприятий, проводимых на территории региона правительством России, правительством Свердловской области и президентом.

Поставка автомобилей должна быть осуществлена в течение 15 дней с момента подписания контракта.