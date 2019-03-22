Мост через Тагильский пруд прошел государственную экспертизу
Проект моста через Тагильский пруд получил положительное заключение государственной экспертизы, заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Работа проведена серьёзная: с подрядчиком, работа по снижению стоимости, хорошие отношения с правительством, губернатором. Мы вместе всё детально проработали. Прохождение этой экспертизы было сложным, сроки были сдвинуты в меньшую сторону - первоначальный вариант даже подразумевал конец апреля. Теперь у нас есть все возможности в соответствии с законом подать заявку в министерство транспорта с целью включения в госпрограмму Свердловской области и получения первой части финансирования,пояснил глава города.
Параллельно с подачей заявки в Минтранс чиновники планируют начать работать с Минфином, чтобы попасть с ближайшую корректировку областного бюджета в апреле. Стоимость строительства моста составит около 4 млрд рублей.
Основание моста должно быть заложено в День города, который в этом году празднуется 11 августа. Недавно администрация города презентовало видеоролик с виртуальной экскурсией по 450-метровому мосту, который соединит Уральский проспект и Южный подъезд к Нижнему Тагилу.
Возведение моста через городской пруд обсуждалось в Нижнем Тагиле с середины 20 века. По первоначальному проекту планировалось строительство сразу трех мостов, но они так и остались на бумаге. При экс-мэре Сергее Носове была разыграна концессия на строительство и обслуживание моста почти на 11 млрд рублей, но победитель конкурса не нашел денежных средств на реализацию проекта. Владислав Пинаев получил поддержку свердловских властей на возведение моста за счет средств областного бюджета, часть которых будет выделена из налоговых отчислений градообразующего предприятия ЕВРАЗ НТМК.