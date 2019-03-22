Мост через Тагильский пруд прошел государственную экспертизу

Работа проведена серьёзная: с подрядчиком, работа по снижению стоимости, хорошие отношения с правительством, губернатором. Мы вместе всё детально проработали. Прохождение этой экспертизы было сложным, сроки были сдвинуты в меньшую сторону - первоначальный вариант даже подразумевал конец апреля. Теперь у нас есть все возможности в соответствии с законом подать заявку в министерство транспорта с целью включения в госпрограмму Свердловской области и получения первой части финансирования,пояснил глава города.

Параллельно с подачей заявки в Минтранс чиновники планируют начать работать с Минфином, чтобы попасть с ближайшую корректировку областного бюджета в апреле. Стоимость строительства моста составит около 4 млрд рублей.

Основание моста должно быть заложено в День города, который в этом году празднуется 11 августа. Недавно администрация города презентовало видеоролик с виртуальной экскурсией по 450-метровому мосту, который соединит Уральский проспект и Южный подъезд к Нижнему Тагилу.