Свердловская область станет участником Всероссийской недели финграмотности

С 17 по 24 апреля пройдёт Всероссийская неделя финансовой грамотности, в которой Свердловская область примет активное участие. Министерство финансов РФ, которое выступило инициатором «недели», предложило регионам провести мероприятия под единой темой «Финансовая грамотность в цифровом формате».

С 2018 по 2023 год в Свердловской области действует программа «Повышение финансовой грамотности населения», оператором которой выступает центр финансовой грамотности, созданный на базе УрГЭУ.

В рамках программы поставлена задача охватить занятиями по финансовой грамотности самые разные аудитории жителей региона, поэтому неделя финансовой грамотности для детей и молодежи - хорошая возможность проработать с подрастающим поколением. «Фишкой» нашего региона станет формат мероприятия: старт неделе финансовой грамотности будет дан на X Евразийском экономическом форуме молодежи, который состоится в УрГЭУ и где на одной площадке соберутся более 600 гостей: школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых,рассказала директор Центра Елена Овсянникова.

Согласно проведённым опросам, осведомленными в финансовой области считают себя лишь 61% свердловчан, при этом желают повысить уровень финансовой грамотности 49% респондентов, сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.