86 млн налогов заплатили самозанятые свердловчане в 2020 году

86 млн налогов заплатили самозанятые свердловчане в 2020 году

Сегодня, 11:04ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
86 миллионов рублей налогов заплатили самозанятые Свердловской области в 2020 году.

55,8 тысячи человек зарегистрировались в Свердловской области как самозанятые, по данным на 1 марта 2021 года. Они платят налог от 4 до 6%, однако такая ставка доступна тем, кто зарабатывает в год не более 2,4 миллиона рублей.

Больше всего самозанятые свердловчане занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками, таких 7,7%, рассказала Е1 начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС по Свердловской области Юлия Смирнягина. По России зарегистрировано более 1,7 миллиона самозанятых. Чаще всего это таксисты, те, кто сдает в аренду квартиры, репетиторы и строители.

За 2020 год самозанятые заплатили в бюджет региона 86 миллионов рублей налогов. При этом, 75,7 миллиона рублей Свердловская область потратила на их поддержку в связи с пандемией коронавируса. Самозанятые могли получить выплаты от пяти до 10 тысяч рублей.

Напомним, в 2020 году 3 165 жителя Нижнего Тагила оформили свою деятельность как самозанятые.

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