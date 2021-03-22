86 млн налогов заплатили самозанятые свердловчане в 2020 году

55,8 тысячи человек зарегистрировались в Свердловской области как самозанятые, по данным на 1 марта 2021 года. Они платят налог от 4 до 6%, однако такая ставка доступна тем, кто зарабатывает в год не более 2,4 миллиона рублей.
Больше всего самозанятые свердловчане занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками, таких 7,7%, рассказала Е1 начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС по Свердловской области Юлия Смирнягина. По России зарегистрировано более 1,7 миллиона самозанятых. Чаще всего это таксисты, те, кто сдает в аренду квартиры, репетиторы и строители.
За 2020 год самозанятые заплатили в бюджет региона 86 миллионов рублей налогов. При этом, 75,7 миллиона рублей Свердловская область потратила на их поддержку в связи с пандемией коронавируса. Самозанятые могли получить выплаты от пяти до 10 тысяч рублей.
Напомним, в 2020 году 3 165 жителя Нижнего Тагила оформили свою деятельность как самозанятые.