Перевод на 19 млн долларов от ЕВРАЗа из-за санкций заблокировал иностранный банк

Перевод на 19 млн долларов от ЕВРАЗа из-за санкций заблокировал иностранный банк
Перевод на 19 млн долларов от ЕВРАЗа из-за санкций заблокировал иностранный банк
Сегодня, 17:45ЭкономикаФото: pixabay.com
19 миллионов долларов от ЕВРАЗа, предназначенных для обеспечения выплаты купонных платежей по облигациям-2023, заблокировало лондонское отделение Bank of New York Mellon.

Платеж был совершен 16 марта 2022 года, но приостановлен для комплаенс-проверки банком-корреспондентом.

Причиной для этого, сообщают в пресс-службе предприятия, стало включение одного из акционеров ЕВРАЗа, Романа Абрамовича, владеющего 28,64% акций компании, в расширенный санкционный список Великобритании.

В ЕВРАЗ считают, что Роман Абрамович фактически не контролирует компанию уже 10 лет, поэтому металлургическая компания не подпадает под санкции и не находится под их действием.

Напомним, Роман Абрамович — известный российский предприниматель-миллиардер. Он славится своей тягой к роскоши и красивой жизни. Среди дорогостоящих увлечений — коллекционирование яхт. У Абрамовича есть четыре яхты люкс-класса, самая большая из них длиной 170 метров.

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