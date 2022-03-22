Перевод на 19 млн долларов от ЕВРАЗа из-за санкций заблокировал иностранный банк

Платеж был совершен 16 марта 2022 года, но приостановлен для комплаенс-проверки банком-корреспондентом.
Причиной для этого, сообщают в пресс-службе предприятия, стало включение одного из акционеров ЕВРАЗа, Романа Абрамовича, владеющего 28,64% акций компании, в расширенный санкционный список Великобритании.
В ЕВРАЗ считают, что Роман Абрамович фактически не контролирует компанию уже 10 лет, поэтому металлургическая компания не подпадает под санкции и не находится под их действием.
Напомним, Роман Абрамович — известный российский предприниматель-миллиардер. Он славится своей тягой к роскоши и красивой жизни. Среди дорогостоящих увлечений — коллекционирование яхт. У Абрамовича есть четыре яхты люкс-класса, самая большая из них длиной 170 метров.