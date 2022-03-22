Поставщик вернет больнице Каменска-Уральского 900 тысяч на покупку медпрепарата

Поставщик вернет больнице Каменска-Уральского 900 тысяч на покупку медпрепарата
Поставщик вернет больнице Каменска-Уральского 900 тысяч на покупку медпрепарата
Сегодня, 14:14ЭкономикаФото: 1MI
Средства, полученные по контракту на поставку препарата, вернет ООО"Ирвин 2» горбольнице Каменска-Уральского. Такое решение вынес суд.

Общая сумма составляет 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Прокуратура Каменска-Уральского проводила проверку соблюдения требований законодательства о контрактной системе. Было установлено, что горбольница Каменска-Уральского заключила в марте 2019 года с ООО «Ирвин 2» контракт на поставку лекарственного препарата.

При этом поставщик не соответствовал требованиям к участникам закупки, так как в декабре 2018 года был привлечен к административной ответственности за незаконное вознаграждение от юридического лица. Поэтому заключение контракта было незаконным.

Прокуратура обратилась в суд с иском. Он, в свою очередь, признал сделку ничтожной и постановил вернуть полученные на покупку препарата средства. При этом сами лекарства остались в распоряжении больницы.

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Каменск-Уральский
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