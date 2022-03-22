Поставщик вернет больнице Каменска-Уральского 900 тысяч на покупку медпрепарата

Общая сумма составляет 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Прокуратура Каменска-Уральского проводила проверку соблюдения требований законодательства о контрактной системе. Было установлено, что горбольница Каменска-Уральского заключила в марте 2019 года с ООО «Ирвин 2» контракт на поставку лекарственного препарата.
При этом поставщик не соответствовал требованиям к участникам закупки, так как в декабре 2018 года был привлечен к административной ответственности за незаконное вознаграждение от юридического лица. Поэтому заключение контракта было незаконным.
Прокуратура обратилась в суд с иском. Он, в свою очередь, признал сделку ничтожной и постановил вернуть полученные на покупку препарата средства. При этом сами лекарства остались в распоряжении больницы.