Три аварийных дома будут снесены в Нижнем Тагиле

Три аварийных дома в разных районах будут снесены в Нижнем Тагиле. На выполнение работ выделено почти 5,4 миллиона рублей. Соответствующий конкурс объявила администрация города.

Первый дом расположен на Вые на улице Быкова, 30. Стоимость его сноса составляет 3,3 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 28 марта. Оставшиеся два дома расположены на Руднике на улице Чаплыгина, 1 и в Нижней Черемшанке на улице Весенняя, 56. На их снос выделено 2 миллиона рублей. Заявки от исполнителей принимаются до 25 марта. В частности, подрядчик должен обрушить здания и вывезти весь мусор с погрузкой экскаватором в автосамосвалы. Также ему предстоит засыпать котлованы и траншеи после разбора фундамента и подвалов, завезти глинистый грунт для формирования участка и передать весь строительный мусор ООО «Тагилспецтранс» для его захоронения. Работы должны стартовать с момента заключения контракта и выполнить их требуется в течение 50 дней. Напомним, в конце декабря началась подготовка к сносу еще двух аварийных домов, расположенных на улице Кирова, 27 и на улице Высокогорская, 60. После этого будет проведена закупка по поиску подрядчика для сноса зданий.

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