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«Нижнетагильскую типографию» купил частный инвестор за 75,2 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Нижнетагильскую типографию» купил частный инвестор за 75,2 млн рублей

22 апреля 2016, 15:15ЭкономикаМарина
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