«Нижнетагильскую типографию» купил частный инвестор за 75,2 млн рублей
21 апреля состоялись торги по продаже 36 223 акции предприятия, составляющих 100 процентов уставного капитала организации. «Нижнетагильская типография» была продана за 75,2 миллиона рублей. В сделку также вошли два земельных участка общей площадью чуть больше 7 000 кв.м. и 14 зданий, принадлежащих акционерному обществу. Среди проданных объектов три здания типографии, складские помещения, гаражи, а также здания, находящиеся не только в Нижнем Тагиле, но и в Кушве, Верхней Салде, Кировграде, Невьянске.
Министерство по управлению госимущества Свердловской области выставило на продажу акции ОАО «Нижнетагильская типография» в январе 2016 года. Первоначальная стоимость имущества акционерного общества не отличалась от той, за которую оно было продано – 75 213 000 рублей.
По неофициальным данным, новым владельцем типографии стали «Сети Тагила». В самой организации отказались оперативно дать комментарий по этому вопросу.
В Министерстве по управлению госимущества на вопрос редакции Tagilcity.ru о том, кто купил типографию, ответили:
Новый владелец – физическое лицо.
Подробную информацию о торгах, до выхода официального пресс-релиза, в пресс-службе МУГИСО разглашать не стали.
Надежда Завьялова, директор «Нижнетагильской типографии» тоже не знает, кто приобрел компанию:
Ждём, когда информация появится на сайте. О дальнейших планах относительно типографии пока никто не рассказал. Работаем в прежнем режиме, выполняем заказы. У нас 50% газет, 50% работа, касающаяся другой номенклатуры. Кроме того, у нас имеются договоры, срок которых истекает в конце года.
«Нижнетагильская типография» работает на рынке 90 лет, специализируется на широкоформатной печати. Численность работников предприятия составляет 60 человек.
TagilCity.ru напоминает, что Свердловская область планирует продать часть акций «Нижнетагильского комбината».
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© Марина Шмакова, TagilCity.ru