«Нижнетагильскую типографию» купил частный инвестор за 75,2 млн рублей

Министерство по управлению госимущества Свердловской области выставило на продажу акции ОАО «Нижнетагильская типография» в январе 2016 года. Первоначальная стоимость имущества акционерного общества не отличалась от той, за которую оно было продано – 75 213 000 рублей.

По неофициальным данным, новым владельцем типографии стали «Сети Тагила». В самой организации отказались оперативно дать комментарий по этому вопросу.

В Министерстве по управлению госимущества на вопрос редакции Tagilcity.ru о том, кто купил типографию, ответили:

Новый владелец – физическое лицо.

Подробную информацию о торгах, до выхода официального пресс-релиза, в пресс-службе МУГИСО разглашать не стали.

Надежда Завьялова, директор «Нижнетагильской типографии» тоже не знает, кто приобрел компанию:

Ждём, когда информация появится на сайте. О дальнейших планах относительно типографии пока никто не рассказал. Работаем в прежнем режиме, выполняем заказы. У нас 50% газет, 50% работа, касающаяся другой номенклатуры. Кроме того, у нас имеются договоры, срок которых истекает в конце года.

«Нижнетагильская типография» работает на рынке 90 лет, специализируется на широкоформатной печати. Численность работников предприятия составляет 60 человек.

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