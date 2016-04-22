В Нижнем Тагиле могут лишиться работы более 800 человек? Анонимный источник сообщает о грядущем банкротстве крупной городской компании (ФОТО)

В марте 2016 года ООО ПМХ «Тагильская сталь» подает иск в арбитражный суд Свердловской области о взыскании с ООО «Челябинский завод металлоконструкций «Металлинвест» на сумму 11 млн. рублей и в апреле еще на 3 млн. рублей. По данным системы СПАРК, Устюжанинов Е.Ю является 100% собственником обоих предприятий, то есть пытается законным образом ввести процедуру банкротства на одном из своих предприятий, чтобы тем самым уйти от налогообложения и от платежей контрагентам, хотя деньги просто переложили из одного кармана в другой сообщил в редакцию TagilCity.ru тагильчанин.

Чтобы не быть голословным, тагильчанин дополнил своё сообщение ссылками на открытые источники, где публиковалась информация о тяжбах.

Кроме того, тагильчанин рассказал, что все офисные помещения холдинга «Металлинвест» выставлены на продажу. На популярной площадке для объявлений действительно размещена информация о продаже офисных помещений по адресу ул. Красноармейская, 38. Площадь помещений, выставленных на продажу, составляет 340 кв. метров, цена вопроса – 20 500 000 рублей.

В здании располагается главный офис «Металлинвест», но не единственный. В конце прошлого года компанией был приобретён пансионат «Аист». Предполагалось, что там будут размещены офисы, но получить комментарии от «Металлинвест» тогда не удалось.

На этот раз информацию о возможном банкротстве предприятия руководство прокомментировало очень кратко.

Никакого банкротства у нас не предвидится сообщили журналисту TagilCity.ru в приёмной компании «Металлинвест».

Бизнес-партнёры компании о возможном скором банкротстве «Металлинвеста» информацией не обладают:

На данный момент наша компания работает с «Металлинвестом», задержек оплат от них нет, информацию о смене юрлица или прекращении деятельности они не предоставляли рассказал TagilCity.ru представитель компании-поставщика, работающей с подконтрольной Устюжанинову фирмой.

Клевещут ли это злые языки или над компанией действительно сгущаются тучи – станет известно позднее. Следите за новостями TagilCity.ru.