109 млн рублей потратит Свердловская область на новые пожарные автомобили

Согласно техническому заданию, исполнители контрактов должны поставить 12 автомобилей-автоцистерн на сумму более 50 миллионов рублей.

Окраска пожарного автомобиля модели АЦ должна соответствовать цветографической схеме автомобилей противопожарной службы по ГОСТ Р 50574 - 2002. Колесная формула 4х4, вместимость емкости для воды – не менее 2500 литров. Дизельный двигатель - экологический класс не менее ЕВРО-5,написано в техзадании.

Помимо этого, область закупит три автоцистерны вместимостью более четырех тысяч литров на общую сумму 19,5 миллиона рублей.

Также 33,6 миллиона рублей выделено на закупку шести автоподъемных механизмов.