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109 млн рублей потратит Свердловская область на новые пожарные автомобили
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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109 млн рублей потратит Свердловская область на новые пожарные автомобили

Сегодня, 13:06ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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