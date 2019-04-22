109 млн рублей потратит Свердловская область на новые пожарные автомобили
Департамент госзакупок Свердловской области разместил несколько аукционов на поставку новых пожарных автомобилей, общая стоимость лотов - 109 миллионов рублей.
Согласно техническому заданию, исполнители контрактов должны поставить 12 автомобилей-автоцистерн на сумму более 50 миллионов рублей.
Окраска пожарного автомобиля модели АЦ должна соответствовать цветографической схеме автомобилей противопожарной службы по ГОСТ Р 50574 - 2002. Колесная формула 4х4, вместимость емкости для воды – не менее 2500 литров. Дизельный двигатель - экологический класс не менее ЕВРО-5,написано в техзадании.
Помимо этого, область закупит три автоцистерны вместимостью более четырех тысяч литров на общую сумму 19,5 миллиона рублей.
Также 33,6 миллиона рублей выделено на закупку шести автоподъемных механизмов.
По трем из пяти контрактов уже известны имена поставщиков. Восемь автоцистерн для Министерства безопасности Свердловской области поставит ООО «Файер групп», подъемные механизмы поставит ООО «Пожмаш». Еще два контракта находятся в стадии рассмотрения заявок.