Прогноз по рейтингам Свердловской области изменился на «позитивный»
Сегодня, 15:28ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам Среднего Урала со «стабильного» на «позитивный», сообщает правительство региона.
По мнению аналитиков, Свердловская область имеет стабильные бюджетные показатели финансового состояния, что способствует расширению круга инвесторов.
Основным фактором положительной динамики стал профицит 2018 года, который сохранит параметры долговой нагрузки и станет основой финансирования бюджета 2019 года. Также положительное влияние на рейтинг региона оказал рост доходов областного бюджета, который позволит увеличить операционный баланс Среднего Урала.
Напомним, аналитическое кредитное рейтинговое агентство также изменило прогноз по кредитному рейтингу Свердловской области со «стабильного» на «позитивный», что говорит о высоком уровне кредитоспособности области.
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