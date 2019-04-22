Прогноз по рейтингам Свердловской области изменился на «позитивный»

Основным фактором положительной динамики стал профицит 2018 года, который сохранит параметры долговой нагрузки и станет основой финансирования бюджета 2019 года. Также положительное влияние на рейтинг региона оказал рост доходов областного бюджета, который позволит увеличить операционный баланс Среднего Урала.