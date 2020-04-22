В Екатеринбурге прошла очередная подпольная вечеринка во время пандемии коронавируса

Организаторы обманули полицейских, сообщив в социальных сетях об одном месте, а людей собрали в другом. Чтобы уведомить своих гостей и скрыть место проведения от силовиков, они использовали схему в несколько этапов.

Подпольная вечеринка была проведена на северном побережье Шарташа. Мероприятие проходило вместо того, которое полиция пресекла с 20 на 21 апреля.

Уведомление о новой вечеринке поступило в ночь на 22 апреля в Telegram-канале, ссылку на который распространяли среди гостей несостоявшегося мероприятия. Однако о канале узнали силовики. Поэтому, когда стало известно об адресе проведения мероприятия на улице Проезжей, полиция включила это место в графике патрулирования. Однако признаков активности в здании не было.

Желающие принять участие в вечеринке, должны были пройти несколько фильтров. Организаторы изучили соцсети потенциальных гостей и телефонные номера. На улице Проезжей гостей встречал "скаут", который при успешном прохождении проверки говорил реальный адрес.

В УМВД Екатеринбурга изданию пояснили, что на данный момент проводится проверка информации о факте проведения вечеринки.

Ранее в Екатеринбурге в ночь с 17 на 18 апреля прошла первая подпольная вечеринка в двухкомнатной квартире. Как сообщал 66.RU, ее организатором стал Станислав Словиковский, который организовывал "БДСМ-вечеринки".