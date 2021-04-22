Первая корректировка бюджета на 2021 год утверждена депутатами в Нижнем Тагиле

Таким образом, в 2021 году увеличена доходная и расходная части бюджета. Это сделано с использованием межбюджетных трансфертов из казны Свердловской области. Отмечается, что был изменен объем дефицита бюджета с учетом фактического остатка средств на счете на начало данного финансового года. В 2021 году доходная часть будет составлять 15 миллиардов 693,6 миллиона рублей. Это произойдет за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов из регионального бюджета и увеличения параметров по налоговым доходам.
Данные субсидии предназначены для замены лифтов в МКД, создания современной образовательной среды и межбюджетного трансферта на денежное вознаграждение для классных руководителей в педагогической среде, заявила начальник финансового управления Марина Кудрявцева.
Также была изменена расходная часть. Она составит 16 миллиардов 239,7 миллиона рублей. Таким образом, дефицит казны Нижнего Тагила насчитывает 546,7 миллиона рублей.
Информация финансового управления гласит, что был скорректирован размер резервного фонда мэрии города на уровне 11,4 миллиона рублей и объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в размере 1 миллиарда 956,3 миллиона рублей.
Напомним, в Нижнем Тагиле для некоторых льготных категорий граждан будут индексироваться единовременные выплаты и пособия. Соответствующее решение было принято на заседании городской думы.