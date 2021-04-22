Первая корректировка бюджета на 2021 год утверждена депутатами в Нижнем Тагиле

Таким образом, в 2021 году увеличена доходная и расходная части бюджета. Это сделано с использованием межбюджетных трансфертов из казны Свердловской области. Отмечается, что был изменен объем дефицита бюджета с учетом фактического остатка средств на счете на начало данного финансового года. В 2021 году доходная часть будет составлять 15 миллиардов 693,6 миллиона рублей. Это произойдет за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов из регионального бюджета и увеличения параметров по налоговым доходам.