Как правильно оформить полис ОСАГО онлайн?

Если раньше для того, чтобы оформить полис ОСАГО, требовалось лично посетить офис страховой компании и оформить там бумажный полис, то начиная с 2017 года вышел закон, согласно которому страховщики обязаны продавать программы страхования через Интернет. Это оказалось очень кстати, в особенности, когда грянула пандемия. Электронный полис называют е-ОСАГО и он является полноценной заменой бумажному варианту. Страховка осаго онлайн оформляется довольно просто, однако, нужно знать некоторые нюансы, чтобы не попасть впросак.
ОСАГО представляет собой обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. С помощью такого полиса обеспечивается защита лиц, пострадавших в ДТП. Страховая компания возместит ущерб, нанесенный виновником участникам аварии. Выплата компенсации осуществляется за вред, нанесенный здоровью и жизни потерпевших, а также за вред, который был нанесен имущество. Обычно, речь идет непосредственно о повреждении авто. В Российской Федерации ОСАГО является обязательным абсолютно для всех, кто владеет машиной.
Комплект включает в себя стандартный перечень:
Некоторое время назад оформление страховки было доступно лишь при условии, что автовладелец прошел техосмотр и у него на руках имеется диагностическая карта. Это являлось подтверждением того, что машина исправна и что она не несет опасности для других людей.
Однако, начиная с 2022 года продажа страховки стала доступной и без данного документа. Причем, владельцы автомобилей, которые применяются исключительно в личных целях, должны проходить технический осмотр только в случае совершения определенных регистрационных действий. Например, если планируется продажа машины.
К сожалению, сейчас в сети очень много мошенников, которые подделывают сайты страховых компаний. Делается это с целью продажи поддельных полисов ОСАГО. При этом фальшивый сайт может оказаться точной копией оригинала. Домены могут быть очень похожи по названию на оригинальные, что приводит людей в еще большее замешательство.
Чтобы обезопасить себя, нужно:
Только после этого можно приступать к оформлению полиса и не переживать о том, что есть риск стать жертвой мошенников. Для тех, у кого уже есть страховка и ее просто надо продлить доступен такой вариант: авторизация в личном кабинете и подбор соответствующих вариантов полисов.
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