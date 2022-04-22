Как правильно оформить полис ОСАГО онлайн?

Как правильно оформить полис ОСАГО онлайн?
Как правильно оформить полис ОСАГО онлайн?
Вчера, 09:56ЭкономикаФото: 1MI
Сегодня оформление страховки ОСАГО доступно в режиме онлайн. Это удобно, быстро и просто.

Если раньше для того, чтобы оформить полис ОСАГО, требовалось лично посетить офис страховой компании и оформить там бумажный полис, то начиная с 2017 года вышел закон, согласно которому страховщики обязаны продавать программы страхования через Интернет. Это оказалось очень кстати, в особенности, когда грянула пандемия. Электронный полис называют е-ОСАГО и он является полноценной заменой бумажному варианту. Страховка осаго онлайн оформляется довольно просто, однако, нужно знать некоторые нюансы, чтобы не попасть впросак.

Что это такое?

ОСАГО представляет собой обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. С помощью такого полиса обеспечивается защита лиц, пострадавших в ДТП. Страховая компания возместит ущерб, нанесенный виновником участникам аварии. Выплата компенсации осуществляется за вред, нанесенный здоровью и жизни потерпевших, а также за вред, который был нанесен имущество. Обычно, речь идет непосредственно о повреждении авто. В Российской Федерации ОСАГО является обязательным абсолютно для всех, кто владеет машиной.

Какие документы потребуются для того, чтобы оформить ОСАГО онлайн?

Комплект включает в себя стандартный перечень:

  1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
  2. Водительское удостоверение. Если страховка оформляется на несколько человек, то потребуются документы всех, кто будет вписан в полис.
  3. Паспорт транспортного средства, либо свидетельство о регистрации авто.

Некоторое время назад оформление страховки было доступно лишь при условии, что автовладелец прошел техосмотр и у него на руках имеется диагностическая карта. Это являлось подтверждением того, что машина исправна и что она не несет опасности для других людей.

Однако, начиная с 2022 года продажа страховки стала доступной и без данного документа. Причем, владельцы автомобилей, которые применяются исключительно в личных целях, должны проходить технический осмотр только в случае совершения определенных регистрационных действий. Например, если планируется продажа машины.

Что нужно знать?

К сожалению, сейчас в сети очень много мошенников, которые подделывают сайты страховых компаний. Делается это с целью продажи поддельных полисов ОСАГО. При этом фальшивый сайт может оказаться точной копией оригинала. Домены могут быть очень похожи по названию на оригинальные, что приводит людей в еще большее замешательство.

Чтобы обезопасить себя, нужно:

  1. Проверить Интернет-ресурс в реестре на официальном сайте РСА.
  2. Перейти по ссылке с РСА.

Только после этого можно приступать к оформлению полиса и не переживать о том, что есть риск стать жертвой мошенников. Для тех, у кого уже есть страховка и ее просто надо продлить доступен такой вариант: авторизация в личном кабинете и подбор соответствующих вариантов полисов.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 2673. 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы