Корпорация МСП и ЦБ РФ выдали бизнесу 50 млрд рублей по льготной ПСК

Представители малого и среднего бизнеса с начала марта текущего года привлекли финансирование на общую сумму в 50 миллиардов рублей в рамках льготной программы стимулирования кредитования (ПСК). Ее реализуют Корпорация МСП и Центробанк России.

Этот показатель втрое выше того уровня, который был зафиксирован за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет ria.ru. Кредиты под 100-процентные поручительства Корпорации МСП получили в 2,5 раза больше предпринимателей — свыше двух тысяч. Следует отметить, что в общем лимите ПСК на уровне 335 миллиардов портфель корпорации на данный момент достиг отметки в 146 миллиардов. Свыше 90 процентов заемщиков по льготной ПСК являются представителями малого и микробизнеса. Около 72 процентов займов они направили на реализацию оборотных целей, а 28 процентов — на инвестиции. Наивысшее число кредитов по ПСК выдано с начала марта российским бизнесменам, работающим в обрабатывающем производстве и сфере общепита, а также в транспортировке и строительной отрасли. Чаще остальных кредиты оформляли представители бизнеса из следующих субъектов РФ: Москва — 157 займов на 4,8 миллиарда, Краснодарский край — 149 займов на 2,3 миллиарда, Республика Татарстан — 98 займов на 1,1 миллиарда, Новосибирская область — 96 займов на 1,4 миллиарда и Республика Башкортостан — 85 займов на два миллиарда. ПСК в марте текущего года была ключевой программой кредитования для представителей отечественного бизнеса. Эксперты объяснили это фиксированными ставками, невзирая на то, что Центробанк повысил ключевую ставку до 20 процентов. Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич прогнозирует резкий рост спроса на инвестиционное кредитование в начале лета. Он заявил, что руководители подавляющего большинства организаций и компаний занимают в настоящее время выжидательные позиции. Они рассчитывают в том числе и на то, что будет снижена ставка, как пояснил эксперт. «Мы понимаем, что нынешние проценты высоки для бизнеса. Рассчитываем, что ситуация в экономике будет улучшаться и позволит Центробанку дальше снижать ключевую ставку, а нам — улучшать кредитные условия», — констатировал Исаевич. ПСК была запущена полтора месяца назад, между тем в Корпорацию МСП до сих пор продолжают поступать жалобы через социальные сети и «Сервис 360°». Представители отечественного бизнеса сетуют на то, что банки отказываются предоставлять кредиты, ссылаясь либо на отсутствие лимитов, либо на отсутствие информации. По словам Исаевича, и с лимитами, и со всей необходимой информацией руководители отечественных банковских организаций ознакомлены давно. «А если где-то на местах у предпринимателей все еще возникают такого рода проблемы, то мы разбираемся с такими ситуациями. Через наш сервис ждем информацию от бизнеса, чтобы быстрее подключиться к решению вопроса и оперативно помочь каждому», — проинформировал Исаевич. Оренбургская компания «Элеватор Теренсай» привлекла в рамках ПСК сразу два кредита. Банк ВТБ выдал ей в общей сложности 85,2 миллиона рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Предприятие намерено направить заем на закупку вагонов-хопперов для транспортировки зерна покупателям.

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