Жители Нижнего Тагила, имеющие от 3 детей до 18 лет, освобождены от уплаты налога за автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил.

Многодетные тагильчане перестанут платить транспортный налог. Он был отменен для многодетных по всей Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики. От уплаты налоговых средств освободили родителей, которые занимаются воспитанием троих и более несовершеннолетних детей. Они могут не платить налог на машину мощностью до 200 лошадиных сил. Данное нововведение прописано в документе «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 2024 года». Ранее в регионе действовала норма, которая освобождала от уплаты налога на транспортное средство одного из родителей в семье с тремя и более детей. Она действовала на машины мощностью до 150 лошадиных сил. Всего в регионе 64,7 тысячи многодетных семей, из них порядка 9 тысяч семей затрагивает это нововведение. Мерой поддержки смогут воспользоваться не менее 2,8 тысяч многодетных семей.

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