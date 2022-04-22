Тагильский УСМ выплатит почти 48 миллионов рублей УВЗ за неосновательное обогащение

Тагильский УСМ выплатит почти 48 миллионов рублей УВЗ за неосновательное обогащение
Тагильский УСМ выплатит почти 48 миллионов рублей УВЗ за неосновательное обогащение
Сегодня, 13:15ЭкономикаФото: 1MI
Компания ООО «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила выплатит АО «НПК-Уралвагонзавод» почти 48 миллионов рублей. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области.

УСМ обращалось в суд с иском к УВЗ и потребовало признать решение об одностороннем отказе от исполнения контракта со стороны последнего недействительным. Также недействительным компания попросила признать и требование УВЗ к «Русскому народному банку» о выплате банковской гарантии. Их суд признал.

При этом «Уралвагонзавод» подал встречный иск и потребовал взыскать с УСМ почти 48 миллионов рублей неосновательного обогащения, в том числе и сумму за пользование средствами. Кроме того, проценты, по мнению представителей завода, должны продолжать начисляться на сумму оставшегося долга. Эти требования арбитражный суд удовлетворил.

Напомним, ООО «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила работает с 2004 года. Ее директором является Алексей Голященко. На данный момент компания включена в реестр недобросовестных поставщиков. В 2017 году она занималась строительством дорог на Муринских прудах, но из-за нарушений они так и не были введены в эксплуатацию.

На данный момент УСМ занимается реконструкцией путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Общая стоимость работ составляет более 1,3 миллиарда рублей. Завершить строительство планируется до 1 июля 2022 года.

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