Тагильский УСМ выплатит почти 48 миллионов рублей УВЗ за неосновательное обогащение

УСМ обращалось в суд с иском к УВЗ и потребовало признать решение об одностороннем отказе от исполнения контракта со стороны последнего недействительным. Также недействительным компания попросила признать и требование УВЗ к «Русскому народному банку» о выплате банковской гарантии. Их суд признал.
При этом «Уралвагонзавод» подал встречный иск и потребовал взыскать с УСМ почти 48 миллионов рублей неосновательного обогащения, в том числе и сумму за пользование средствами. Кроме того, проценты, по мнению представителей завода, должны продолжать начисляться на сумму оставшегося долга. Эти требования арбитражный суд удовлетворил.
Напомним, ООО «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила работает с 2004 года. Ее директором является Алексей Голященко. На данный момент компания включена в реестр недобросовестных поставщиков. В 2017 году она занималась строительством дорог на Муринских прудах, но из-за нарушений они так и не были введены в эксплуатацию.
На данный момент УСМ занимается реконструкцией путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Общая стоимость работ составляет более 1,3 миллиарда рублей. Завершить строительство планируется до 1 июля 2022 года.