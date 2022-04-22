Тагильский УСМ выплатит почти 48 миллионов рублей УВЗ за неосновательное обогащение

Напомним, ООО «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила работает с 2004 года. Ее директором является Алексей Голященко. На данный момент компания включена в реестр недобросовестных поставщиков. В 2017 году она занималась строительством дорог на Муринских прудах, но из-за нарушений они так и не были введены в эксплуатацию.