Ставки по ипотеке в России приближаются к историческому минимуму

Как сообщает газета «Известия», ипотечные ставки приближаются к своему историческому минимуму и к рубежу 2019-2020 годов могут достичь уровня 6-7% в год.

Банкиры считают иначе. Они заявляют, что россиянам не стоит рассчитывать на столь значительное снижение из-за нестабильной макроэкономической ситуации в стране.

Один из аналитиков банковской системы считает, что в перспективе к 2020 году можно ожидать снижения ипотечных ставок до уровня 8,5-9% годовых. Однако, все будет зависеть от того, как будет происходить инфляция в РФ.

Эксперты обращают внимание россиян на то, что знать долгосрочные ставки по ипотеке полезно не только тем, кто собирается взять жилищный кредит, но и тем, кто уже имеет ипотеку. В таком случае гражданин может выбрать наилучший момент снижения ставки для совершения рефинансирования своего кредита в другом банке под более низкий процент.