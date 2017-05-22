Ставки по ипотеке в России приближаются к историческому минимуму
Если в ближайшие три года инфляция в России не превысит 4%, то ставки по ипотеке снизятся до 6-7%.
Как сообщает газета «Известия», ипотечные ставки приближаются к своему историческому минимуму и к рубежу 2019-2020 годов могут достичь уровня 6-7% в год.
Банкиры считают иначе. Они заявляют, что россиянам не стоит рассчитывать на столь значительное снижение из-за нестабильной макроэкономической ситуации в стране.
Один из аналитиков банковской системы считает, что в перспективе к 2020 году можно ожидать снижения ипотечных ставок до уровня 8,5-9% годовых. Однако, все будет зависеть от того, как будет происходить инфляция в РФ.
Эксперты обращают внимание россиян на то, что знать долгосрочные ставки по ипотеке полезно не только тем, кто собирается взять жилищный кредит, но и тем, кто уже имеет ипотеку. В таком случае гражданин может выбрать наилучший момент снижения ставки для совершения рефинансирования своего кредита в другом банке под более низкий процент.
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