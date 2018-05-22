Свердловская область будет поставлять в Узбекистан оборудование для промышленности
22 мая, 12:15Экономика
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Инновационная продукция предприятий Свердловской области будет использоваться в работе нефтегазовой промышленности Узбекистана. Соответствующая договоренность была достигнута во время визита свердловской делегации во главе с вице-губернатором Азатом Салиховым в Узбекистан.
Как пишет «Областная газета», в Узбекистан будет экспортироваться продукция малых и средних предприятий Свердловской области. В основном это будет оборудование для машиностроения, нефтегазовой промышленности и энергетики.
Помимо обсуждения вопроса сотрудничества в сфере промышленности состоялся диалог об увеличении поставки в Свердловскую область фруктов и овощей из Узбекистана.
За 2017 год торговля между Средним Уралом и Узбекистаном увеличилась на 38%. Главы регионов планируют и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество.
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