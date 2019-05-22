Правительство России приватизирует уральский ракетный завод

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ФКП «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей» (ВГКЗХЕ, Свердловская область) переходит в собственность правительства России. Предприятие будет передано на управление АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», сообщает РБК.
Ценные бумаги завода, кроме контрольного пакета акций, перейдут на баланс «Алмаз-Антей». Концерн будет управлять ВГКЗХЕ до завершения корпоративных процедур. По распоряжению правительства, Росимущество и Минпромторг обязались реализовать изменения в течение одного года и пяти месяцев.
ВГКЗХЕ был запущен в 1980 году как ракетостроительный филиал НПО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина». Предприятие входит в перечень стратегических. По данным РБК, сейчас завод обеспечен заказом до 2021 года для АО «1015 Завод по Ремонту Военно-Технического Имущества» на 443,7 млн руб и за последний год потратил на закупки 124,4 млн руб.
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