Правительство России приватизирует уральский ракетный завод

Ценные бумаги завода, кроме контрольного пакета акций, перейдут на баланс «Алмаз-Антей». Концерн будет управлять ВГКЗХЕ до завершения корпоративных процедур. По распоряжению правительства, Росимущество и Минпромторг обязались реализовать изменения в течение одного года и пяти месяцев.

ВГКЗХЕ был запущен в 1980 году как ракетостроительный филиал НПО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина». Предприятие входит в перечень стратегических. По данным РБК, сейчас завод обеспечен заказом до 2021 года для АО «1015 Завод по Ремонту Военно-Технического Имущества» на 443,7 млн руб и за последний год потратил на закупки 124,4 млн руб.