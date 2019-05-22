В Городскую управляющую компанию из-за бухгалтерских нарушений направят аудиторов
Счётная палата назвала бухгалтерские отчёты МУП ГУК недостоверными. Руководство компании отрицает вероятность банкротства, в котором её заподозрили депутаты Нижнетагильской гордумы.
Из-за многочисленных нарушений в отчётах определить истинное положение предприятии невозможно, поэтому на ГУК необходимо провести аудиторскую проверку, решили члены думской комиссии по ЖКХ.
Речь о признаках банкротства отсутствует. По всем нарушениям есть график исправления, пока он не нарушен. Мы на будущее учтем все замечания,заявила руководитель ГУК Виктория Гусева.
Также она сообщила, что компания заработала 3,8 млн рублей.
Это опять на бумаге, а значит — не в реальности,сказал депутат Андрей Обельчак.
По словам вице-мэра по финансам Александра Бурдилова, письмо на имя главы города Владислава Пинаева с предложением аудиторской проверки на МУП ГУК уже подготовлено. Однако, как объяснил Бурдилов, сроки проверки пока не ясны, поскольку аудиторов должна заказать сама управляющая компания. Комиссия обещала держать ситуацию на контроле и вернуться к обсуждению в третьем квартале.