В Городскую управляющую компанию из-за бухгалтерских нарушений направят аудиторов

Из-за многочисленных нарушений в отчётах определить истинное положение предприятии невозможно, поэтому на ГУК необходимо провести аудиторскую проверку, решили члены думской комиссии по ЖКХ.

Речь о признаках банкротства отсутствует. По всем нарушениям есть график исправления, пока он не нарушен. Мы на будущее учтем все замечания,заявила руководитель ГУК Виктория Гусева.

Также она сообщила, что компания заработала 3,8 млн рублей.

Это опять на бумаге, а значит — не в реальности,сказал депутат Андрей Обельчак.