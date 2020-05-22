К 2024 году в Нижнем Тагиле смонтируют 179 остановочных комплексов
Сегодня, 17:46ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Мэрия обнародовала план по оборудованию остановок общественного транспорта с 2021 по 2024 годы, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Документацию администрация представила депутатам городской думы.
Всего планируется оборудовать 179 павильонов, каждый из которых обойдётся примерно в 116 тысяч рублей. Общая стоимость работ – более 20,5 миллионов рублей. Затраты по финансам пропорционально количеству павильонов разбили на все годы.
Первоочередными будут смонтированы остановочные комплексы объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Всего в Нижнем Тагиле 396 автобусных и 165 трамвайных остановок, реконструкция требуется на 310 из них – 250 и 60 соответственно. В 2020 году ремонта остановочных комплексов не будет – Минтранс региона отказался спонсировать этот проект.
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