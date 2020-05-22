Закон об удвоении пособий на детей до полутора лет был одобрен в третьем чтении

В итоге сумма будет равна 6 тысячам 752 рублям. До этого пособие на детей до полутора лет составляло полторы тысячи рублей по уходу за первым ребёнком и три тысячи – за вторым. Теперь эта сумма стала фиксированной вне зависимости от очерёдности детей.