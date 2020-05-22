Закон об удвоении пособий на детей до полутора лет был одобрен в третьем чтении
Сегодня, 18:20ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении приняла законопроект об увеличении пособия на детей до полутора лет для неработающих россиян в два раза, сообщается на сайте ведомства.
В итоге сумма будет равна 6 тысячам 752 рублям. До этого пособие на детей до полутора лет составляло полторы тысячи рублей по уходу за первым ребёнком и три тысячи – за вторым. Теперь эта сумма стала фиксированной вне зависимости от очерёдности детей.
Максимальный размер пособия также повысили – с шести до тринадцати с половиной тысяч.
Об увеличении размера пособий по уходу за ребёнком заявил президент Владимир Путин во время теле-обращения 11 мая.
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